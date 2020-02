Het coronavirus kost de wereldwijde luchtvaartsector 29,3 miljard dollar (circa 27 miljard euro) aan omzet. De grootste inkomstenderving, 25,7 miljard euro, is voor rekening van de Aziatische luchtvaartmaatschappijen. Die regio wordt vooralsnog het zwaarst getroffen door het virus. In China zijn verreweg de meeste besmettingen.

Brancheorganisatie IATA verwacht dat de vraag naar vliegreizen als gevolg van het virus dit jaar zelfs zou kunnen krimpen in plaats van toenemen, wat al jarenlang het geval is. In de Aziatische regio zal de vraag met ruim 8 procent teruglopen, met name in China, wereldwijd zou het gaan om een teruggang van 0,6 procent.

De International Air Transport Association gaat bij de voorspellingen uit van een soortgelijk scenario als bij de uitbraak van het SARS-virus. "Waarbij sprake was van een periode van zes maanden met een scherpe daling van de vraag gevolgd door een periode van even snel en sterk herstel." IATA gaat er ook vanuit dat het virus niet dezelfde omvang aanneemt in andere landen dan China.

Air France-KLM rekent op 200 miljoen

Het is volgens IATA nog te vroeg om te zeggen wat de impact zal zijn op de winstgevendheid van de luchtvaartmaatschappijen. Air France-KLM liet donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers weten dat het bedrijf rekening houdt met een omzetverlies van tussen de 150 en 200 miljoen euro over de maanden februari en maart.