Polishouders van CZ, Zilveren Kruis, Menzis en VGZ van wie de kinderen niet naar de tandarts gaan, kunnen een brief van hun verzekeraar verwachten. Hierin worden ouders erop gewezen dat mondzorg bij minderjarigen kosteloos is. Zo moeten gebitsproblemen en hoge kosten op latere leeftijd voorkomen worden.

Meer dan 850.000 kinderen zijn in 2017 en 2018 niet naar de tandarts geweest, blijkt uit cijfers van Vektis, dat zich baseert op declaratiedata. Veel ouders denken dat ze voor een tandartsbezoek een rekening krijgen, terwijl deze zorg uit het basispakket wordt vergoed.

Verzekeraar CZ doet de komende dagen 200.000 brieven de deur uit. Het probleem is het acuutst in Heerlen en Tilburg: volgens een woordvoerder van CZ, de grootste verzekeraar in die steden, is 25 procent van de kinderen daar nog nooit naar de tandarts geweest.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaf zorgverzekeraars eerder deze maand toestemming om op basis van declaratiegegevens gericht te informeren.