De Autoriteit Consument & Markt (ACM) krijgt meer macht om de prijzen voor warmte te beperken als de leverancier een te hoog rendement behaalt. Dat is het voornemen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De grote warmteleveranciers behaalden afgelopen jaren meer rendement dan is toegestaan.

Zo'n 400.000 huishoudens in Nederland zijn niet aangesloten op het gasnetwerk, maar op stadswarmte. Met het besluit om steeds meer woningen aardgasvrij te maken, zal dit de komende jaren stijgen. Het merendeel van hen kan niet van leverancier wisselen, omdat er maar één aanbieder is.

Met deze maatregel kan de ACM deze consumenten beter beschermen. Met een rendementstoets gaat de toezichthouder vaststellen of de warmtebedrijven een hoger dan redelijk rendement behalen. Bij een positieve uitkomst kan de ACM de tarieven in het daaropvolgende jaar verlagen. Hierbij moet efficiëntie niet worden ontmoedigd.

De bovengrens voor het rendement van de warmtebedrijven, waarvan Nuon, Eneco en Ennatuurlijk de drie grootsten zijn, was in 2018 6,6 procent. In dat jaar behaalden de bedrijven een rendement van 7,1 procent.

In de huidige Warmtewet zijn de prijzen voor warmte gekoppeld aan de kosten voor het gasverbruik. In de nieuwe wet moet dit worden gebaseerd op de kosten die de leverancier daadwerkelijk maakt.