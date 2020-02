Tesla mag bomen verwijderen op het terrein in de buurt van Berlijn waar de Amerikaanse autoproducent zijn eerste Europese 'gigafabriek' wil bouwen, beslist een Duitse rechtbank donderdagavond. De bouw van de fabriek liep een paar dagen vertraging op nadat milieuactivisten een rechtszaak hadden aangespannen tegen Tesla, omdat de bomenkap de natuur zou schaden.

De fabriek in Grünheide moet de vierde zogeheten gigafabriek worden van Tesla, waar op grote schaal elektrische auto's en accu's gebouwd kunnen worden. Twee andere grote fabrieken staan in de Verenigde Staten, terwijl een derde in het Chinese Sjanghai gebouwd is.

Formeel wacht Tesla nog op toestemming om de fabriek te bouwen: alle voorbereidende werkzaamheden zijn voor Tesla's eigen risico. De bomenkap kreeg eerder al wél toestemming, maar werd met succes aangevochten. Het nieuwe resultaat is definitief en kan niet meer worden veranderd.

Met de bouw gaat een jarenlange wens van de Amerikaanse autofabrikant in vervulling. Sinds medio 2017 wil Tesla al een zogeheten gigafactory in Europa realiseren. Musk was jarenlang naarstig op zoek naar de "perfecte locatie" en overwoog meerdere aanbiedingen van meerdere EU-lidstaten, waaronder Nederland, maar liet campagnes uit onder meer Groningen links liggen.