Kledingconcern C&A verkoopt zijn Mexicaanse activiteiten, waaronder alle winkels, aan branchegenoot Grupo Axo. Dat heeft moederbedrijf Cofra Holding donderdag bekendgemaakt.

C&A begon twintig jaar geleden in Mexico. Volgens de website van C&A Mexico telt de keten 75 winkels in meer dan zestig verschillende steden in het Midden-Amerikaanse land. C&A Mexico heeft zo’n vierduizend medewerkers.

Er wordt niet gezegd hoeveel Grupo Axo betaalt voor de overname, die nog moet worden goedgekeurd door de autoriteiten. C&A heeft in totaal bijna 1.900 winkels met ongeveer 51.000 werknemers in 21 landen, voornamelijk in Europa. Overzees is het merk behalve in Mexico ook aanwezig in Brazilië en China.

C&A werd in 1841 opgericht door Clemens en August (C&A) Brenninkmeijer.