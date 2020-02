De overstap van ING-topman Ralph Hamers naar de Zwitserse UBS Bank, die woensdag bekend werd, zal hem geen windeieren leggen. De topman kan op zijn nieuwe werkplek zeven tot acht keer meer verdienen dan hij nu doet.

Uit het jaarverslag van UBS blijkt dat de voorganger van Hamers, Sergio Ermotti, in 2018 13,2 miljoen euro opstreek. Hiervan kwam het overgrote deel uit bonussen. De ING-topman verdiende in datzelfde jaar 1,75 miljoen euro. Hamers kreeg toen geen bonus uitbetaald, vanwege de witwasboete voor de bank. Ermotti verdiende in 2018 dus ruim zeven keer meer dan Hamers.

Een van de redenen waarom het salaris van Hamers zoveel lager ligt, is een wet in Nederland die bankiers verbiedt om een bonus te krijgen die 20 procent hoger ligt dan het basissalaris.

Het salaris van de vertrekkende ING-topman was een kleine twee jaar geleden nog onderwerp van discussie. ING wilde het salaris van Hamers namelijk met 50 procent verhogen.

Jeroen van der Veer, toen president-commissaris van de bank, vond de loonsverhoging niet gek. "Hamers is Eredivisie, maar wordt Jupiler League betaald", zei hij destijds. Na een golf van kritiek, waaronder vanuit de politiek, besloot ING de salarisverhoging in te trekken.