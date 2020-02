Vanaf donderdag kunnen de Britten betalen met een nieuw biljet van 20 pond met daarop een zelfportret van de beroemde schilder Joseph Mallord William Turner. Het is het derde pondbiljet dat is gemaakt van polymeren in plaats van papier en daardoor duurzamer en moeilijker te vervalsen is.

In 2016 en 2017 werden al bankbiljetten van 5 en 10 pond van het synthetische materiaal in omloop gebracht. "De overgang naar polymeren voor het 20 pondbiljet markeert een grote stap in de strijd tegen valsmunterij", aldus de Bank of England (BoE).

Op het moment zijn er zo'n twee miljard biljetten van 20 pond in omloop in het VK. Daarop staat een afbeelding van achttiende-eeuwse econoom Adam Smith. Deze briefjes blijven voorlopig nog wel een wettig betaalmiddel. Volgens de BoE duurt het zo'n twee weken voordat de helft van de geldautomaten voorzien is van de nieuwe biljetten.

Volgend jaar komt ook een nieuw polymeren bankbriefje van 50 pond in omloop. Daarop komt een afbeelding van wiskundige en computerwetenschapper Alan Turing te staan.