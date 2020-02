De werkloosheid is in januari gedaald naar 3 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Sinds de start van de registratie van maandcijfers in 2003 is het cijfer niet zo laag geweest.

Ook is het aantal werklozen voor het eerst sinds 2003 onder 300.000 gedaald. Vorige maand waren er 284.000 werklozen.

In totaal hebben vier miljoen mensen in Nederland geen baan. 3,7 miljoen van hen zijn om verschillende redenen niet op zoek naar werk. Zij worden daarom niet tot de beroepsbevolking gerekend.

Het UWV verstrekte eind januari WW-uitkeringen aan 241.000 mensen. Dat waren er 37.600 minder dan een jaar eerder. Vergeleken met december nam het aantal WW-uitkeringen met 8,1 procent toe.

Die toename is een seizoenspatroon dat vaker te zien is. Aan het begin van het jaar lopen veel contracten af en medewerkers in de landbouw en de bouw vragen een uitkering aan, omdat er minder wordt gewerkt in de winter.