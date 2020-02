Air France-KLM verwacht in het eerste kwartaal van 2020 een extra kostenpost tot wel 200 miljoen euro door de uitbraak van het coronavirus 2019-nCoV, meldt het concern in een toelichting op de cijfers van 2019.

Zowel KLM als Air France heeft de vluchten naar China vanwege de uitbraak opgeschort. KLM zal op zijn vroegst halverwege maart weer naar Peking en Sjanghai vliegen. Vluchten naar andere Chinese bestemmingen zijn nog opgeschort.

Vooral voor KLM is dat een klap. De Nederlandse maatschappij is een van de grootste vervoerders tussen Europa en China, zowel wat betreft passagiers- als vrachtvluchten.

In de KLM-cijfers over januari was nog geen effect van die maatregel te zien. Het aantal passagiers richting China steeg zelfs. Maar topman Pieter Elbers maakte bij de bekendmaking al duidelijk dat er flinke gevolgen zitten aan te komen.

KLM zet jaarlijks 1,5 miljard euro om met vluchten van en naar China. Een tijdelijke stop zoals deze kan het concern miljoenen euro's per maand kosten.