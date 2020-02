CEO Ralph Hamers stapt op bij ING, bevestigt de bank donderdag na berichtgeving van The Financial Times. Hamers stapt over naar de Zwitserse zakenbank UBS.

Na meer dan 28 jaar verruilt Ralph Hamers ING Groep voor UBS. De ING-topman wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van de grootste bank van Zwitserland. De nu 53-jarige Hamers leidt ING sinds 2013. Hij wordt bij UBS de opvolger van CEO Sergio Ermotti.

Onder Hamers bestuur raakte ING verwikkeld in twee affaires. De bank kreeg in 2018 een boete van 775 miljoen euro, omdat het bedrijf tekortschoot in de strijd tegen witwassen.

Het tweede schandaal ging over de beloning van Hamers zelf. De bank wilde het jaarsalaris van de topman in 2018 met 50 procent verhogen naar ruim 3 miljoen euro. Daarover ontstond zoveel ophef dat ING het plan weer introk.