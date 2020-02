Duitsland voert een basispensioen, Grundrente, in voor gepensioneerden met een zeer laag inkomen. Het gaat om een groep van ongeveer 1,3 miljoen ouderen die vanaf volgend jaar recht hebben op de uitkering.

Dat zijn de regeringspartijen woensdag overeengekomen na maandenlang gesteggel. In principe zou de uitkering vanaf 1 januari overgemaakt moeten worden aan de doelgroep, maar het is nog maar de vraag of dat technisch haalbaar is.

Een voorwaarde voor het pensioen is dat gedurende 33 jaar premies zijn betaald, bijvoorbeeld als werknemer. Onder bepaalde voorwaarden kan de Grundrente oplopen tot 80 procent van de gemiddelde pensioenhoogte.