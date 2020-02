De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing wil bij de rechter voorkomen dat documenten moeten worden vrijgegeven over het ontwerp van de 737 MAX, de ontwikkeling van het toestel en de twee dodelijke crashes. Advocaten van nabestaanden van de slachtoffers hebben om die stukken gevraagd.

Boeing kan zo'n honderd rechtszaken tegemoet zien van nabestaanden van de 157 slachtoffers van de crash van de 737 MAX van Ethiopian Airlines op 10 maart vorig jaar, vijf maanden nadat een toestel van Lion Air van hetzelfde type was neergestort, waarbij 189 mensen om het leven kwamen.

De juristen willen erachter komen hoe het kan dat het toestel na de eerste ramp niet aan de grond is gehouden en of Boeing toen informatie heeft achtergehouden voor de autoriteiten. "Of en in welke mate Boeing informatie heeft achtergehouden die relevant was met betrekking tot het neerstorten van het toestel van Lion Air is van kritiek belang in het bepalen van de schuldvraag en schadevergoedingen", staat in een stuk dat is ingediend door een advocaat.

Boeing is bezig schikkingen te treffen met nabestaanden van de ramp met de 737 MAX van Lion Air, maar de familieleden van de slachtoffers van Ethiopian Airlines willen Boeing voor de rechter brengen.