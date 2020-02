De Europese lidstaten staan donderdag op een speciaal ingelaste top tegenover elkaar in de strijd om de de EU-begroting. De lidstaten zijn het niet eens over hoe gevuld de portemonnee van de EU moet zijn en waar het aan uitgegeven moet worden. De positie van Nederland is duidelijk: niet méér afdragen aan de EU en de begroting moet gemoderniseerd worden. Om deze doelen te behalen zet Nederland in op een verlaging van de EU-begroting naar 1 procent van het Europese bruto nationaal inkomen.

Nederland is van nature al niet een van de makkelijkste lidstaten als het gaat om de grootte van de Europese portemonnee. Door de Brexit doen de zogeheten 'nettobetalers', landen als Nederland die minder aan subsidies ontvangen dan dat ze aan de EU overmaken, dit keer nog lastiger.

Met het vertrek van de Britten valt de tweede grootste nettobetaler weg, wat voor een gapend gat in de volgende begroting zorgt. Hierdoor moet Brussel juist de broekriem aanhalen in plaats van meer uitgeven, stellen Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Zweden, die in Brussel bekendstaan als 'de Zuinige Vier'.

Valentijnsvoorstel van Charles Michel

De vraag is echter of het Rutte gaat lukken om een hogere begroting voor 2021-2027 tegen te houden. Naast het Brexit-gat dat moet worden opgevuld heeft de EU ook steeds grotere ambities die veel geld kosten. Een voorbeeld hiervan is de Green Deal van Eurocommissaris Frans Timmermans.

Om dit alles te kunnen betalen heeft de Commissie meer geld nodig en zette in eerste instantie in op een begroting van 1,11 procent van het gezamenlijke Europese inkomen. Na weerstand van 'de Zuinige Vier' kwam Charles Michel, president van de Europese Raad, op Valentijnsdag met een nieuw voorstel: een begroting met een omvang van 1.100 miljard euro, of omgerekend 1,074 procent van het Europese bruto nationaal inkomen.

Het zogeheten 'Valentijnsvoorstel' werd door de Nederlandse overheid echter ook snel naar de prullenbak verwezen. "Het kabinet waardeert de poging van Charles Michel om een compromis te bereiken", schreef minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) maandag. "Duidelijk is dat het voorstel ver af ligt van de Nederlandse inzet om een afdrachtenstijging te vermijden." Door het voorstel van Michel zou Nederland over de begrotingsperiode van zeven jaar 2 miljard euro meer moeten afdragen.

Verschil van mening over waar het geld te besteden

Nederland heeft naast de omvang van de EU-begroting ook kritiek op de invulling daarvan. Waar de EU van oudsher veel geld geeft aan landbouw en potjes voor armere Europese regio's, willen de 'Zuinige Vier' meer geld steken in klimaatbestrijding, migratie en innovatie.

Andere lidstaten hebben juist hele andere prioriteiten. Frankrijk is bijvoorbeeld nog altijd erg afhankelijk van de landbouw en is dus niet blij met plannen om de heggenschaar in de landbouwsubsidies te zetten. Daarnaast zijn landen als Polen, Hongarije en Roemenië tegen een 'modernisering' van het budget, omdat zij veel geld uit het zogeheten Cohesiefonds ontvangen, een potje voor de armere EU-landen om de ongelijkheid in Europa te verminderen.

De lidstaten liggen dus nog ver uit elkaar en naar verwachting zullen ze er donderdag nog niet uitkomen. "De tegenstellingen zijn groot. De belangen zijn ook groot. De partijen liggen erg uit elkaar. Voor mij en voor het kabinet telt het eindresultaat en niet de snelheid van de onderhandelingen", aldus Rutte dinsdag in de Tweede Kamer.