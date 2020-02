Shell heeft interesse om de technologie van windenergiebedrijf Makani over te nemen van Alphabet, het moederbedrijf van Google. De olie- en gasproducent bevestigt dit nadat Makani zelf al liet weten dat er wordt gesproken over een investering.

Makani heeft de afgelopen zeven jaar onder de vleugels van Alphabet gesleuteld aan een systeem waarmee met vliegers stroom wordt opgewekt. Maar om de technologie levensvatbaar te maken is meer tijd nodig dan verwacht en Alphabet heeft besloten dit niet meer te financieren.

Makani-topman Fort Felker schrijft in een blog dat de weg naar commercialisering langer en riskanter is dan verwacht. Makani heeft in de afgelopen zeven jaar een vlieger ontwikkeld die meer stroom kan opwekken, maar de kosten blijven relatief hoog.

Vorig jaar raakte Shell al betrokken bij het project in een poging de technologie geschikt te maken voor gebruik op zee. Op een platform voor de Noorse kust werd een test uitgevoerd. Mogelijk kan de technologie van Makani gebruikt worden door de divisie New Energies van Shell.