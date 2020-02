Het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwe woningen is vorig jaar met 18 procent gedaald naar 57.000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Een op de drie vergunde nieuwbouwwoningen is een huurwoning en twee op de drie zijn koopwoningen.

Woningtransformaties, waarbij bijvoorbeeld kantoren worden omgezet in woningen, worden niet meegeteld in de cijfers.

In Utrecht werden met 3.342 vergunningen de meeste afgegeven. Amsterdam volgt met 1.995 afgegeven vergunningen. In beide steden gaat het in 68 procent van de gevallen om huurwoningen.

Het aantal vergunningen is een belangrijke indicator voor hoeveel woningen in de nabije toekomst gebouwd gaan worden. Gemiddeld is een woning twee jaar na het verlenen van de vergunning daadwerkelijk gebouwd.

75.000 nieuwe woningen per jaar

Het kabinet wil dat er jaarlijks 75.000 nieuwe woningen bij komen. Doordat het aantal afgegeven vergunningen achterblijft, is het maar de vraag of het streven wordt gehaald.

Eerder dit jaar meldde het CBS al dat er vorig jaar 71.000 nieuwe woningen zijn gebouwd, een groei van 6 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Inclusief woningtransformaties kwamen er in totaal bijna 77.000 woningen bij.

Woensdag voorspelde Rabobank dat de gemiddelde woning door het tekort aan huizen in 2021 waarschijnlijk 25.000 euro meer zal kosten dan in 2019. Voor dit jaar voorspellen economen van de bank een prijsstijging van 5,5 procent en voor 2021 een stijging van 2,5 procent.