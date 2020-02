Het Duitse sportmerk adidas heeft in China in vergelijking met vorig jaar 85 procent minder spullen verkocht in de periode sinds Chinees nieuwjaar, maakt adidas woensdag bekend. De verkopen vallen terug door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus.

Het Duitse bedrijf verkocht minder, omdat veel winkels zijn gesloten door de virusuitbraak. Daarnaast trekken de winkels die wel open zijn veel minder klanten. Zo zijn Chinese consumenten minder in de winkelstraten te vinden en ontvangt het land minder toeristen door het coronavirus, officieel 2019-nCoV geheten.

Naast de problemen in China zegt adidas ook dat de verkopen in omliggende landen als Japan en Zuid-Korea teruglopen door de virusuitbraak. Het nieuws is een aderlating voor adidas, dat een derde van zijn spullen in Azië verkoopt.

Een andere Duitse verkoper van sportartikelen, Puma, zegt ook problemen te ondervinden door de coronavirusuitbraak. Puma zegt meer dan de helft van de winkels in China tijdelijk gesloten te hebben en last te hebben van het teruglopende toerisme. Het bedrijf verwacht dan ook dat de winst voor het eerste kwartaal lager uitvalt.