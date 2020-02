De Amerikaanse vliegtuigmaker Boeing heeft opnieuw een probleem in het 737 MAX-toestel van het bedrijf ontdekt. Bij meerdere afgebouwde modellen die klaarstonden om verscheept te worden, zijn afvalresten in de brandstoftank gevonden, schrijft persbureau Reuters op basis van een interne memo.

Het zou gaan om onder meer lappen en stukjes metaal die door medewerkers zijn achtergelaten tijdens het productieproces. Mark Jenks, hoofd van het 737-programma, noemt het achtergebleven afval "zeer onacceptabel". Hij zegt dat het bedrijf stappen neemt om het probleem in het productiesysteem aan te pakken.

Het is niet het eerste probleem waar het toestel mee kampt. Het populaire vliegtuigtype mag al sinds maart 2019 de lucht niet in, na twee dodelijke crashes in Indonesië en Ethiopië die veroorzaakt werden door technische mankementen. Bij deze crashes kwamen in totaal 346 mensen om het leven. In januari kwam daar nog eens een nieuw softwaremankement bij.

Het is nog onduidelijk wanneer het toestel weer in gebruik genomen mag worden. Boeing verwacht zelf in ieder geval niet dat het toestel voor de zomer weer de lucht in mag.

De aan de 737 MAX-problematiek gerelateerde kosten zijn inmiddels flink opgelopen. Bij de presentatie van de jaarcijfers in januari zei de vliegtuigmaker dat het hoofdpijndossier het bedrijf inmiddels 18 miljard euro gekost heeft. Door onder meer deze kostenpost leed Boeing het eerste jaarverlies sinds 1997.