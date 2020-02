Nederlanders leggen steeds grotere afstanden af tussen hun woning en werk, blijkt uit een nieuw onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Steeds meer mensen reizen heen en weer tussen Utrecht of Den Haag en Amsterdam, of tussen Noord-Brabant of Gelderland en de Randstad.

Het PBL keek naar het woon-werkverkeer en andere dagelijkse tochten die mensen in Nederland tussen 1995 en 2016 aflegden, zoals studenten en mensen die gaan winkelen of op visite gaan.

Waar men vroeger gemiddeld 14,6 kilometer aflegde van en naar werk, is dat tegenwoordig 19 kilometer. Daarnaast reist een op de drie werkende Nederlanders heen en weer tussen verschillende steden; in 1995 was dat nog 27 procent.

Om te winkelen, te recreëren of op visite te gaan, zoeken mensen het nog dicht bij huis. In vergelijking met twintig jaar geleden is die afstand nauwelijks veranderd, aldus het PBL.

Hoogopgeleiden pendelen meer dan lageropgeleiden

Hoogopgeleiden pendelen meer tussen steden dan lageropgeleiden, omdat hbo- en wo-geschoolden vaker een baan hebben in een andere plaats dan hun woonplaats. Vaak is de werkplek zelfs in een andere regio dan de woonplaats. Bij hoogopgeleiden is dit 40 procent van de mensen, bij laagopgeleiden ongeveer 25 procent.

Het PBL meldt dat het meer pendelen tussen steden onder meer betekent dat mensen vaker een baan kunnen vinden die aansluit bij waar ze goed in zijn, ook al is die baan niet in hun eigen woonplaats. Nadelen van het heen en weer reizen, zijn bijvoorbeeld files en luchtverontreiniging.