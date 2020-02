De top van de Nederlandse politie heeft geen "adequaat" en "eenduidig" zicht op hoeveel personeel er binnen de politie inzetbaar is. Dat meldt de Algemene Rekenkamer dinsdag in een onderzoek.

Volgens de Algemene Rekenkamer is de inzetbaarheid en de mogelijkheid om politiemensen in te plannen niet gelijk verdeeld tussen verschillende eenheden en basisteams van de politie. In totaal zijn er in Nederland 10 regionale eenheden in 43 verschillende districten en 168 basisteams.

Uit het onderzoek van de Rekenkamer is gebleken dat tussen medio juli 2018 en medio juli vorig jaar 71,4 procent van de politiemensen ingezet kon worden.

Volgens de Rekenkamer geeft dit gemiddelde cijfer echter geen goed beeld van de situatie in de praktijk en verschilt het inzetbaarheidspercentage sterk per regio. Zo varieert deze van 64,4 procent tot 77,8 procent.

'Soms overbezetting, soms onderbezetting'

In de analyse spreekt de Rekenkamer zich uit over het grote verschil per regio. "We zien dat sommige eenheden en basisteams een overbezetting hebben en andere een onderbezetting", aldus de analyse.

De Algemene Rekenkamer doet meerdere aanbevelingen aan de politie. Zo beveelt ze aan om te zorgen voor een systeem waarmee "eenduidige en bruikbare" informatie over de inplanbaarheid van personeel kan worden verkregen. Ook adviseert de Rekenkamer om te zorgen voor een duidelijke definitie van de begrippen inzetbaarheid en inplanbaarheid.

Politie bestrijdt conclusie van rapport

De politie zegt het in een reactie niet eens te zijn met de conclusie uit het rapport. "De politie heeft op alle niveaus goed zicht op de aanwezigheid van personeel om de op dat niveau gewenste sturing te kunnen doen", zo luidt de verklaring.

"Het is belangrijk dat informatie op het juiste moment, in de juiste vorm bij de juiste persoon terechtkomt. Dat lukt steeds beter en helpt om open te zijn over de eigen prestaties en om daarvan te leren", aldus de politie. Wel deelt de politie de overtuiging van de Rekenkamer, dat de druk op politiemensen al tijden te hoog is.