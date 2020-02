Jaguar Land Rover heeft nog voor twee weken aan onderdelen uit China om de Britse productie gaande te houden, zei topman Ralf Speth dinsdag bij een autoconferentie. De Chinese fabriek van Jaguar Land Rover is al een tijd dicht als gevolg van het coronavirus 2019-nCoV.

"We zijn veilig voor deze week, we zijn veilig voor volgende week, maar in de derde week missen we onderdelen", aldus Speth. Hij vertelde verder dat met koffers onderdelen vanuit China naar het Verenigd Koninkrijk worden gevlogen.

Volgende week gaat de fabriek in China weer open, maar details over gevolgen van de productiestop gaf de topman niet.

De topman van Tata Motors, het moederbedrijf van Jaguar Land Rover, verklaarde bij dezelfde conferentie dat het bedrijf nog genoeg onderdelen heeft voor februari en een deel van maart. "Zijn we op dit moment gedekt voor de volledige maand maart? Jammer genoeg niet", aldus Guenther Butschek.

Meerdere ondernemingen hebben gewaarschuwd dat de verspreiding van het virus effect heeft op de bedrijfsvoering. Eerder waarschuwde Apple dat de verkopen in het lopende kwartaal lager uit zullen komen. Doordat de productie achterblijft, kunnen minder iPhones worden verkocht.