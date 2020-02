Na Frankrijk en Italië heeft nu ook Spanje het plan opgevat voor een digitaks, om grote techbedrijven zoals Facebook, Amazon en Google belasting te laten betalen over hun activiteiten in het land. Het gaat om een voorstel van de regering dat nog moet worden goedgekeurd door het parlement.

Het voorstel is om 3 procent belasting te heffen over de activiteiten van grote techbedrijven in Spanje. De taks zou alleen gelden voor bedrijven met een wereldwijde omzet van meer dan 750 miljoen euro per jaar, waarbij een minimum van 3 miljoen euro in Spanje moet worden omgezet.

Volgens minister van Financiën María Jesús Montero, die het plan dinsdag presenteerde, zou de regel al dit jaar van kracht moeten worden. De taks zou volgens haar in een jaar ongeveer 1 miljard euro in het laatje brengen.

Hoewel Frankrijk als eerste een dergelijke digitaks aankondigde, heeft dat land de mogelijke invoering uitgesteld tot december. De Verenigde Staten, waar veel van de grote techbedrijven gevestigd zijn, uiten felle kritiek op een digitaks, omdat deze Amerikaanse bedrijven onevenredig hard zou raken. De VS dreigde dan ook met sancties als de Fransen hun taks zouden doorzetten.

Montero stelt dinsdag niet bang te zijn voor een vergelijkbare reactie van de Amerikanen op het Spaanse plan. De VS zou op de hoogte zijn van de plannen.