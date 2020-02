Van de 181.000 Nederlanders van 15 tot 27 jaar die in 2019 geen diploma hadden, hadden zo'n 70.000 geen werk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Van deze groep niet-werkende jongeren waren 32.000 vorig jaar tevergeefs op zoek naar een baan.

Zo'n 23.000 jongeren konden niet werken, omdat ze ziek zijn of een beperking hebben. In totaal lieten 39.000 jongeren weten niet te willen of kunnen werken.

Van de 625.000 mensen in deze leeftijdscategorie die geen onderwijs volgden, maar wel een diploma hebben, hadden 66.000 geen werk.

Jongeren zonder startkwalificatie werken vaker op een lager beroepsniveau dan jongeren met een startkwalificatie.

Zo werkt 87 procent van de jonge vrouwen zonder diploma op beroepsniveau 1 of 2. Dan gaat het bijvoorbeeld om laders, lossers, vakkenvullers, verkoopmedewerkers en barpersoneel. 91 procent van de jonge mannen die zonder diploma van school ging, werkt in deze categorie.

Een kleine meerderheid van de jongere mannen met een diploma (58 procent) werkt op beroepsniveau 1 of 2. Bij jonge vrouwen met een diploma gaat het om een aandeel van 46 procent.