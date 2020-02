Britse fabrikanten van verwerkt vlees, zoals worst en hamburgers, zijn bang dat hun export naar de Europese Unie in gevaar komt wanneer de overgangsfase naar de Brexit voorbij is. Dat meldt de Britse brancheorganisatie British Meat Processors Association (BMPA) dinsdag.

Wanneer de overgangsfase voor de Brexit op 31 december van dit jaar voorbij is, maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de interne markt. Daardoor zijn voor dierlijke producten vanuit het VK papieren nodig en controles. Voor die export zal een specifiek Europees gezondheidscertificaat nodig zijn, dat nu nog niet bestaat.

Volgens de BMPA gaat 75 tot 90 procent van de productie van het VK richting de Europese Unie. De waarde van de totale markt van verwerkt vlees beloopt 8,2 miljard pond (bijna 9,9 miljard euro). "Mensen vergeten dat we op dit moment niets exporteren naar Europa, we sturen alleen spullen die kant op. We stoppen het in een vrachtwagen en verschepen het." Van export is pas sprake als goederen een grens passeren.