Blokker België wordt verkocht aan Dutch Retail Groep die de 123 winkels zal ombouwen naar de discountformule Mega World. Dit meldt de huidige eigenaar Mirage Retail Group dinsdag.

Mirage benadrukt dat met de overname alle winkels openblijven. In de afgelopen vijf jaar zijn de omzet en de resultaten van de Belgische Blokker-winkels namelijk onder druk komen te staan.

"Ondanks vele maatregelen en interventies zijn we er niet in geslaagd om deze ontwikkelingen te keren. Ongewijzigd verdergaan was door de opgelopen verliezen niet mogelijk en ingrijpende maatregelen waren onvermijdelijk" , zegt Michiel Witteveen, topman van Mirage Retail Group.

Dutch Retail Groep is van ondernemer Dirk Bron. Hij wil de winkels van Blokker gebruiken voor de verkoop van partijen goederen. Door de overname van de Belgische Blokker-winkels heeft Mega World direct een landelijke dekking in België.

"Alle winkels blijven open en ik heb er vertrouwen in dat de nieuwe formule zich kan ontwikkelen tot een gezond en winstgevend bedrijf", aldus Bron.