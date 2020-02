De Europese ministers van Financiën melden dinsdag dat Panama, de Seychellen, de Kaaimaneilanden en Palau, een eilandenstaat in de Grote Oceaan, zijn toegevoegd aan de lijst met belastingparadijzen.

Landen die worden worden toegevoegd aan de lijst lijden reputatieschade, maar riskeren ook Europese financiering te verliezen. Bovendien komen financiële transacties vanuit die landen onder een vergrootglas te liggen.

De lijst werd ingesteld in 2017, na onthullingen over wijdverspreide belastingontwijking en -ontduiking door ondernemingen en rijke individuen. Op de lijst staan landen die niet met de Europese Unie in gesprek treden over hun fiscale wetgeving of eerder toegezegde hervormingen niet waarmaken.

Op de lijst staan verder nog Fiji, Oman, Samoa, Trinidad en Tobago, Vanuatu en de drie Amerikaanse territoria Amerikaans-Samoa, Guam en de Amerikaanse Maagdeneilanden.

Volgens Oxfam Novib blijft de EU nog in gebreke. "Het proces rond de Europese lijst van belastingparadijzen duwt landen richting bepaalde hervormingen. Goed nieuws, maar het probleem is namelijk dat het proces zo ook notoire belastingparadijzen gaat legitimeren na enkele minimale hervormingen", zegt Johan Langerock, belastingexpert bij Oxfam Novib, in een schriftelijke reactie.

"We hebben het verhaal eerder gezien met Bermuda: de EU-ministers zetten ze met grote fanfare op hun zwarte lijst, maar kort daarna wordt Bermuda na minimale hervorming verwijderd. Zonder de criteria van de zwarte lijst aan te scherpen, maken we ons grote zorgen dat de actie van vandaag tegen de Kaaimaneilanden - hoe welkom ook - met dezelfde teleurstelling zal eindigen."