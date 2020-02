Amazon heeft in Nederland in een jaar tijd een inhaalslag gemaakt en staat qua bereik boven Wehkamp. Dat blijkt uit het Nederlands Online Bereiksonderzoek (NOBO) van Vinex over januari, waarbij alle websites worden gerangschikt op basis van Nederlandse bezoekersaantallen. Bol.com staat van de webshops nog altijd bovenaan, op de zesde plaats met ruim 10,6 miljoen bezoekers.

Zoals Emerce dinsdag ook benadrukt, is het absolute bezoekersaantal van Wehkamp flink gekrompen: van 4,1 miljoen in januari 2019 naar 3,1 miljoen in 2020. Van alle websites staat de webwinkel nu nog op plek 37, terwijl dat vorig jaar nog plek 25 was.

Daartegenover heeft Amazon in Nederland een inhaalslag gemaakt. De internationale speler staat nu op de 28e plaats van de ranglijst, twee plekken hoger dan begin 2019. Het bezoekersaantal groeide in die periode met ruim 300.000.

De webwinkel heeft deze groei overigens doorgemaakt met een vooralsnog beperkt assortiment. In 2020 moeten hier "miljoenen producten" bij komen, waarmee de strijd met andere webwinkels echt van start gaat.

Voor nu staat ook Coolblue (plek 26) met ruim vier miljoen bezoekers in een maand nog boven Amazon. Dat is één plaats hoger dan in 2019.