Apple waarschuwt beleggers dat de verkopen in het lopende kwartaal lager zullen uitkomen dan het bedrijf drie weken geleden aankondigde. Doordat de productie achterblijft, kunnen minder iPhones worden verkocht. Het meest waardevolle technologieconcern ter wereld heeft relatief veel last van het virus 2019-nCoV dat China in zijn greep houdt.

De grootste fabriek waar Apple's iPhone wordt gemaakt werd na de al geplande sluiting voor de viering van het Chinees Nieuwjaar pas later weer geopend in een poging het coronavirus te beteugelen. De werknemers hoefden door het uitstel van de heropening niet naar de fabriek te reizen. Andere fabrieken in China voerden eenzelfde beleid.

Volgens Apple, dat maandag na sluiting van de Amerikaanse beurs met de melding van verwachte kwartaalcijfers kwam, verloopt het opstarten van de productie langzamer dan verwacht. Daardoor zullen er minder iPhones op de markt komen en de verkopen van Apple dus worden geraakt.

De winkels van Apple in China zijn ook nog lang niet allemaal open en de winkels die wel open zijn, hebben aangepaste openingstijden en zien weinig klanten. China was in het afgelopen kwartaal nog goed voor 15 procent van de omzet van Apple.