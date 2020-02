Woningcorporaties willen de komende jaren meer tijdelijke woningen bouwen, maar zien veel beren op de weg om de ambitie van 10.000 woningen per jaar te realiseren. Tijdelijke woningen zijn huizen die voor een periode van 15 jaar worden gebouwd, op locaties die tijdelijk beschikbaar zijn en die bij uitstek geschikt zouden zijn voor 'spoedzoekers', zoals gescheiden mensen, starters of studenten.

Aedes stelt dat om het doel van 10.000 woningen per jaar te bereiken, de procedures korter moeten worden, meer locaties beschikbaar komen en de grondprijs aangepast wordt. Zo meldt de koepel dinsdag na onderzoek onder 86 woningcorporaties. In 2017 en 2018 bleef het aantal gebouwde tijdelijke woningen steken op rond de vijftienhonderd.

Tijdelijke woningen zijn modulaire woningen die relatief snel kunnen worden neergezet en ook weer worden weggehaald. Voor dit type huizen geldt geen verhuurdersheffing, wat het voor corporaties aantrekkelijker maakt. Maar wanneer het lang duurt om zo'n huis neer te zetten, valt volgens Aedes het voordeel weg, aangezien de woning na 15 jaar weer weg moet.

"In de afgelopen vijf jaar ontwikkelde één op de vijf corporaties tijdelijke woningen, de helft verwacht dat in de komende vijf jaar te doen", aldus Aedes. "Die keuze is deels noodgedwongen; de druk op de woningmarkt in een aantal regio's vraagt om snelle oplossingen voor spoedzoekers." Bijna drie op de tien corporaties gelooft helemaal niet in de tijdelijke woning, zij kiezen liever uitsluitend voor de bouw van permanente huizen.

De tijdelijke woningen worden door woningbouwverenigingen ook gebruikt voor bewoning door huurders van wie hun huis wordt gerenoveerd.