Amazon-oprichter en multimiljardair Jeff Bezos heeft maandag op Instagram aangekondigd een klimaatfonds op te richten met de naam Bezos Earth Fund, waarin hij zelf 10 miljard dollar (9,23 miljard euro) stort. De stap is opvallend, aangezien Amazon eind januari nog onder vuur lag vanwege tekortschietend klimaatbeleid.

De op één na rijkste man ter wereld, die eind 2019 naar schatting 109 miljard dollar in bezit had, wil naar eigen zeggen met zijn fonds onder meer samenwerking stimuleren en proberen bestaande projecten te versterken. "Dit wereldwijde initiatief moet financiering bieden aan wetenschappers, activisten, NGO's en eigenlijk aan elke inspanning die een daadwerkelijke mogelijkheid biedt om de natuur te behouden en beschermen."

"We kunnen de aarde redden", aldus Bezos.⁣ "De aarde is het enige wat we allemaal gemeen hebben, laten we hem samen beschermen."

Naast de 10 miljard dollar die hij in het fonds stopt, start de ondernemer komende zomer met het uitgeven van subsidies. Waar die subsidies precies naartoe gaan en om hoeveel geld het zal gaan, is niet bekend.

De kritiek van eind januari kwam van honderden Amazon-medewerkers, die een gezamenlijk bericht op Medium.com plaatsten. Amazon zou niet progressief genoeg handelen, qua klimaatdoelen achterlopen op andere bedrijven en door samenwerkingen met de olie- en gasindustrie de benodigde veranderingen zelfs vertragen. De medewerkers riskeerden met de publicatie hun ontslag.

Een officiële reactie van het bedrijf bleef in januari uit. Ook Bezos liet toen niets van zich horen.