De Amerikaanse autoriteiten overwegen nieuwe handelsbeperkingen in te voeren zodat China minder toegang krijgt tot Amerikaanse technologie voor chipfabricage, meldt The Wall Street Journal maandag op basis van anonieme bronnen.

Het ministerie voor Economische Zaken zou werken aan veranderingen in regelgeving, volgens de krant. Zo moet het mogelijk worden om het gebruik van Amerikaanse technologie door buitenlandse bedrijven te beperken als de autoriteiten denken dat de nationale veiligheid in het geding is.

Zo moet het bijvoorbeeld mogelijk worden om licenties te vereisen van buitenlandse bedrijven die met Amerikaanse technologie chips maken voor het Chinese Huawei. Volgens bronnen is het beleid ook gericht op Chinese ondernemingen.

Niet iedereen in het kabinet van de Amerikaanse president Donald Trump zou het plan steunen en het is ook nog niet zeker dat de nieuwe regelgeving daadwerkelijk wordt ingevoerd.

Naar verluidt overweegt het kabinet van Trump ook om de export van technologie rond straalmotoren aan Chinese ondernemingen tegen te houden. Zo wachten General Electric en partner Safran nog steeds op een exportlicentie om straalmotoren naar China te verschepen.