Chipmachinefabrikant ASML uit Veldhoven wil net als Philips en NXP een eigen collectieve arbeidsovereenkomst en uit de sector-cao Metalektro stappen. De ruim dertienduizend werknemers van het bedrijf krijgen binnenkort een uitgebreide vragenlijst waarmee ze input kunnen geven voor de inhoud van een ASML-cao.

Dat laat een woordvoerder van het bedrijf weten. Vakbond CNV vreest dat het vertrek van ASML de sector-cao verder uitholt en is faliekant tegen. "Het biedt ruimte voor prestatiebeloning en dat is een kant die we niet op willen gaan."

Vakbond De Unie is het juist eens met de keuze van de onderneming. "Wij vinden het belangrijk dat de werknemers aan het roer staan", zegt een woordvoerder van deze vakbond.

ASML heeft toestemming gevraagd eruit te stappen

ASML heeft inmiddels een aanvraag ingediend voor zogenoemde dispensatie bij de Raad van Overleg in de Metalektro (ROM). "Waarmee we toestemming vragen om uit de sector-cao te stappen", licht de woordvoerder van het bedrijf toe. Als die er niet komt, zal het bedrijf naar andere mogelijkheden kijken.

Want ASML is vastberaden. "We willen met de eigen cao de medewerkers meer betrekken bij de arbeidsvoorwaarden." Bij een eigen cao zullen de vakbonden evengoed om tafel zitten om te onderhandelen. "Maar dan met de wensen van de ASML-werknemers als uitgangspunt", weet de woordvoerder van vakbond De Unie.

Philips en NXP kozen al eerder voor eigen cao

Onder de sector-cao voor Metalektro vallen volgens hem zo'n elfhonderd bedrijven. "Het is een buitengewoon divers gezelschap." Philips en NXP kozen al eerder voor een eigen cao. "Specifieker op de eigen onderneming gericht, dat is prima." Volgens De Unie weten de eigen werknemers immers het best waar binnen het bedrijf behoefte aan is.

Bovendien zouden niet veel werknemers bij ASML lid zijn van een vakbond. CNV wil niet zeggen hoeveel leden zij onder de ASML-werknemers hebben. Deze bond zegt wel open te staan voor maatwerk in de sector-cao. "Die willen we ook gerust ASML-cao noemen. Want dat is het dan ook. Een cao als uitvloeisel uit de sector-cao."