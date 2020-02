Pensioenfonds ABP meldt dat de dekkingsgraad op 31 januari op 94,1 procent kwam. Dat is 3,7 procentpunt lager dan de dekkingsgraad van eind december. De daling is te verklaren door een combinatie van aanhoudend lage rentes en het schrikeffect op de beurzen door het coronavirus 2019-nCoV, aldus woordvoerder Jos van Dijk.

"De beurzen hebben het minder gedaan door de onzekerheid", legt ze uit. Of door de aanhoudende verspreiding van het virus en de zorgen daarover de dekkingsgraad over februari nog verder zal dalen, durft Van Dijk niet te zeggen. "Het kan ook gaan om een eenmalig schrikeffect."

De dreiging dat de kritische dekkingsgraad van 90 procent zal worden bereikt, is echter nog niet uit de lucht. Dat geldt onafhankelijk van de coronazorgen. Bij het bereiken van dat niveau moet het pensioenfonds gedwongen extra maatregelen nemen om de financiële positie binnen tien jaar te herstellen. Dat betekent korten op de pensioenen.

"Die kritische dekkingsgraad is behoorlijk in zicht", stelt Van Dijk. "Aan het eind van het jaar zullen we de balans moeten opmaken, om te kijken of we de pensioenen moeten verlagen of niet, en die kans is heel reëel. Als de rente daalt en de beurzen zitten tegen, wordt die kans alleen maar groter."