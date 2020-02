Een fabriek voor mondmaskers wordt in de Chinese hoofdstad Peking in zes dagen tijd uit de grond gestampt, om tegemoet te komen aan de voortdurend hoge vraag door het coronavirus 2019-nCoV. Om zo snel mogelijk een nieuwe productiefaciliteit te creëren wordt een bestaand fabriekspand omgebouwd.

Volgens het Chinese Xinhua-persbureau kunnen in de fabriek straks 250.000 mondkapjes per dag gemaakt worden. De werkzaamheden om de fabriek te bouwen beginnen maandag en moeten zaterdag zijn afgerond. Eerder werd ook al in een paar dagen tijd een ziekenhuis gebouwd.

Leveranciers van mondmaskers en andere beschermingsmiddelen tegen besmetting kunnen de hoge vraag niet bijbenen. De Chinese producent van mondkapjes, CMmask, zei vorige maand al dat dagelijks vijf miljoen stuks besteld werden, tien keer meer dan normaal.