De bouw en infrasector hebben veel last van de hogere PFAS-norm ondanks dat deze in december al versoepeld is. Vertraging en hogere kosten zijn het gevolg. Dit meldt brancheorganisatie Bouwend Nederland (pdf) die een enquête heeft uitgevoerd onder ruim 350 bedrijven.

De bouw en infrasector worden geplaagd door vertragingen en hogere kosten die voortkomen uit de nieuwe PFAS-norm. Dit heeft voornamelijk betrekking op lopende projecten. Bedrijven raken verstrikt in discussies met opdrachtgevers over extra kosten.

De hogere kosten komen door het verplaatsen van grond, aldus Bouwend Nederland. In veel gevallen zijn deze kosten niet doorberekend aan de opdrachtgever en dat zorgt voor problemen.

Sinds oktober geldt een verscherpte norm voor PFAS. PFAS is een verzamelnaam voor chemische stoffen die schadelijk en vervuilend zijn. Meer dan 85 procent van de geteste grond zit boven die strenge norm. Daardoor kregen bouwbedrijven, baggeraars en grondverzetsbedrijven er last van en kwamen veel projecten stil te liggen. In december werd daarom een versoepeling van de norm doorgevoerd.