De Japanse economie is in de laatste maanden van het afgelopen jaar flink gekrompen, doordat consumenten en bedrijven het mede door een btw-verhoging lieten afweten in de bestedingen. De vooruitzichten voor het land zijn vanwege de uitbraak van het coronavirus 2019-nCoV in China ook niet florissant.

Als het virus nog niet is bedwongen tegen de tijd dat de Olympische Spelen in Japan moeten beginnen, betekent dit een forse klap voor de economie van het Aziatische land.

Volgens analisten is er sowieso een kans dat Japan in een recessie belandt, omdat de economie al fragiel is, het toerisme vanuit China fors afneemt en minder naar China uitgevoerd zal worden.

De economie ging in het laatste kwartaal van 2019 met 6,3 procent achteruit. Dat was ook nog eens een grotere daling dan in de markt werd verwacht. Analisten gingen uit van een krimp van 3,7 procent.