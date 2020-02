De kap van bomen op het terrein in de buurt van Berlijn waar Tesla zijn eerste Europese fabriek wil bouwen, moet per direct worden gestaakt. Dat heeft een Duitse rechtbank zondag beslist in een zaak die was aangespannen door lokale milieuactivisten.

Tesla wil in Gruenheide een fabriek bouwen voor de productie van elektrische auto’s en batterijen, zo maakte het bedrijf van Elon Musk in november bekend. Het zou de eerste productiefaciliteit in Europa zijn waar Tesla’s worden gemaakt, er zijn nu twee fabrieken in de VS en één in het Chinese Sjanghai.

Formeel heeft Tesla nog helemaal geen toestemming gekregen om de ‘gigafabriek’ te bouwen, alle voorbereidende werkzaamheden zijn voor eigen risico voor Tesla. Er was echter al wel toestemming gegeven voor de kap van bomen, een bos van 92 hectare op het terrein. Dat is nu met succes aangevochten.

De rechtbank heeft de kap onmiddellijk stilgelegd, omdat alle bomen anders al weg zouden zijn. Daarmee is niet gezegd dat ze uiteindelijk niet alsnog het veld moeten ruimen voor de Tesla-fabriek. Eind januari werden ook al bommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden op het stuk grond. De overheid draaide op voor de kosten om die op te ruimen. Eerder die maand waren er protesten van omwonenden tegen de komst van de fabriek.