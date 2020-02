Op vliegveld Heathrow in Londen zijn zondag tientallen vluchten geannuleerd of vertraagd door een IT-storing bij de inchecksystemen en vertrekborden, meldt The Guardian. Ook maandag kunnen mensen nog problemen ondervinden door de storing.

British Airways, De grootste luchtvaartmaatschappij op het vliegveld, zou twintig vluchten geannuleerd hebben. Ook andere maatschappijen hielden vliegtuigen aan de grond. Deze annuleringen waren het resultaat van de storing en storm Dennis die zondag in het Verenigd Koninkrijk woedde.

Meerdere passagiers zouden via de mobiele app van Heathrow pushnotificaties over het coronavirus 2019-nCoV hebben ontvangen. Het vliegveld heeft nog niet bevestigd of deze berichten gerelateerd waren aan de technische storing.

Zondagavond liet de luchthaven weten dat de storing verholpen was en dat er naar wordt gestreefd om alle vluchten op maandag volgens planning te laten vertrekken. Toch kunnen sommige vliegmaatschappijen nog steeds problemen ondervinden van de storing in combinatie met een mogelijke ontregeling door storm Dennis.

Heathrow is het drukste vliegveld van Europa. Een woordvoerder heeft namens de luchthaven excuses aangeboden voor de verstoring.