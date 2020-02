Meer dan 700 sjoemeldiesels in Nederland van de automerken van Suzuki en Jeep moeten op termijn terug naar de garage vanwege de aanwezigheid van sjoemelsoftware. Dat bevestigt de RDW zaterdag na berichtgeving van BNR Nieuwsradio.

Het gaat om 306 Suzuki Vitara-voertuigen en 403 Jeep Grand Cherokee-auto's. De twee modellen worden op termijn teruggeroepen, omdat ze veel meer stikstof uitstoten dan de fabrikant opgeeft, bleek uit onderzoek van de RDW.

De RDW-woordvoerder benadrukt wel dat het nog wel even kan duren voordat er een terugroepactie op touw wordt gezet. Er is nu alleen nog maar een fout in de software gedetecteerd, nu is het aan de fabrikanten om met een oplossing te komen.

Als die oplossing er is, moet de RDW die vervolgens goedkeuren, waarna de ruim 700 bezitters van de Suzuki's en Jeeps een terugroepbericht kunnen verwachten. Tot dan mogen de auto's nog gewoon blijven rijden.