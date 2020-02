De komende twee weken worden cruciaal om in te schatten hoe groot de economische gevolgen zijn van de uitbraak van het coronavirus. Dat zegt het hoofd van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Kristalina Georgieva tegen zakenzender CNBC.

In de komende weken zal duidelijk worden of Chinese fabrieken weer volledig zullen draaien. Veel fabrieken in China hadden problemen met het heropstarten van de productie na de nieuwjaarsvakantie in het land, omdat een deel van de arbeiders door de uitbraak van het virus 2019-nCoV niet naar hun werk konden reizen.

"Duidelijkheid over het heropenen van de fabrieken zal ons meer duidelijkheid geven over de veerkracht van China en de spillover voor de rest van de wereld", zegt Georgieva tegen de zakenzender.

Inmiddels zijn wereldwijd bijna 67.000 mensen besmet met het virus 2019-nCoV en 1.523 mensen overleden aan de gevolgen van dit coronavirus. Het merendeel van de patiënten bevindt zich in China.

De virusuitbraak wordt regelmatig vergeleken met de SARS-uitbraak in 2003, waar destijds 774 mensen aan kwamen te overlijden, maar het IMF-hoofd vindt dat geen goede vergelijking. Ze zegt dat het coronavirus meer mensen heeft geraakt, maar ook dat de verhoudingen in de wereldeconomie sindsdien flink zijn veranderd.

Waar China in 2003 8 procent van de totale wereldeconomie op zich nam, is dat nu 19 procent. "Daardoor kunnen negatieve effecten op de Chinese economie grote gevolgen hebben voor de Aziatische economie, maar ook voor de rest van de wereld", aldus Georgieva.