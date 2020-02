Traditionele multinationals zijn niet langer de grote banenmotor van Nederland, concludeert de Volkskrant zaterdag in een onderzoek naar de grootste werkgevers van Nederland. De werkgelegenheid bij bedrijven als Shell en Philips loopt de laatste jaren terug. De grootste werkgevers zijn nog altijd te vinden bij de overheid, met de politie ruim aan kop.

Voor het onderzoek keek het dagblad naar cijfers uit 2014 en 2018. Daaruit blijkt dat de traditioneel grootste multinationals in de afgelopen jaren steeds minder fte's (fulltime-equivalent) hebben. Zo zag Philips het aantal fte's met 9,2 procent afnemen: van 12.769 in 2014 naar 11.600 in 2018. Ook liep de werkgelegenheid bij Shell Nederland flink terug: van 11.500 naar 9.500.

Waar het aantal fte's bij de traditionele multinationals juist afneemt, stipt de Volkskrant ook een aantal groeibriljanten aan. Zo zag de Veldhovense chipmachinemaker ASML het aantal voltijdbanen juist toenemen van ruim vierduizend naar 12.500. Ook bedrijven als VDL Nedcar uit Born en Booking.com groeiden in vier jaar tijd flink: VDL Group groeide qua fte's met 46,1 procent en Booking is goed voor ruim 5.300 fte's.

De grootste werkgevers zijn te vinden bij de overheid en in de semipublieke sector, schrijft het dagblad. Net als in 2014 was de politie in 2018 de grootste werkgever, met 61.229 fte's. De politie wordt gevolgd door het ministerie van Defensie (51.134 fte's), ondanks een krimp van 1,5 procent.

Opvallend was de daling bij Rabobank, van oudsher een van de grootste werkgevers in Nederland. In vier jaar tijd kromp het aantal fte's daar met 15,4 procent naar 30.508 voltijdbanen.