De Verenigde Staten hebben de importheffingen op Europese vliegtuigen verhoogd van 10 naar 15 procent, meldt de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger USTR zaterdag.

De heffingenverhoging maakt deel uit van een pakket aan tegenmaatregelen die de Amerikanen hebben genomen vanwege de illegale staatssteun die de Europese Unie jarenlang aan vliegtuigbouwer Airbus verleende. De wereldhandelsorganisatie (WTO) besloot in oktober dat de VS in zijn recht stond om tegenmaatregelen te nemen vanwege de Europese staatssteun.

Airbus laat in een reactie weten dat de heffingenverhoging niet het door de Amerikanen beoogde effect zal hebben en vooral Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen zal raken, die al met een tekort aan vliegtuigen kampen. "Zij zullen uiteindelijk die heffingen betalen", aldus Airbus.

De twee machtsblokken zijn al zeker vijftien jaar in conflict over steunprogramma's aan vliegtuigbouwers Airbus en Boeing. Ook dat laatste bedrijf ontving namelijk illegale steun, maar dan van de Amerikanen.

Handelsvertegenwoordiger USTR heeft ook enkele aanpassingen gedaan aan heffingen op Europese goederen als Franse kaas, Schotse whisky en olijven. Zo werd de heffing op pruimensap verlaagd. Het grootste deel van de heffingen op Europese producten is gelijk gebleven, op 25 procent.