Garnalenvissers hebben in zowel 2017 als 2018 het aantal uren dat zij mochten vissen in beschermde natuurgebieden fors overschreden, meldt de NOS zaterdag op basis van verkregen documenten. Er zouden geen straffen zijn uitgedeeld aan de vissers.

Het gaat om de Waddenzee en Noordzeekustzone, waar een limiet geldt van 130.000 uur vissen. In beide jaren zou er meer dan 200.000 uur gewerkt zijn. Echter bleven de vissers onbestraft door capaciteitsproblemen bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), schrijft de omroep.

Drie personen zouden verantwoordelijk zijn voor de controles van ruim tweehonderd schepen. Technische middelen waarmee vissers zichzelf kunnen controleren, blijken al vijf jaar niet goed te werken, aldus de NOS.

Minister Carola Schouten (Landbouw en Voedselveiligheid) erkent in gesprek met de NOS dat er te veel is gevist, maar dat het ministerie er te laat achter kwam om boetes uit te delen.

De bewindsvrouw legt de verantwoordelijkheid van de overschrijding van het aantal uren bij de vissers. "Je moet gewoon je afspraken nakomen." Vanaf dit jaar volgen er weer waarschuwingen en boetes, en kunnen we overgaan tot het sluiten van de gebieden, verzekert Schouten.

Tussen 2011 en 2014 werden akkoorden gesloten tussen de overheid, milieuorganisaties en vissers om de natuur te beschermen. Directeur Pim Visser van vissersbelangenvereniging Visned zegt dat het aantal visuren nooit is aangevraagd en op het laatste moment in het akkoord is gefietst. "Toen werd gezegd: dat komt wel goed, maar nu zitten wij met de gebakken peren", aldus Visser in gesprek met de NOS.