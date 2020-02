De Chinese automarkt, de grootste markt voor auto's ter wereld, zal in de eerste helft van dit jaar mogelijk met ruim 10 procent krimpen door het coronavirus 2019-nCoV, zegt Fu Bingfeng, vicevoorzitter van de Chinese branchevereniging voor automakers.

Voor het gehele jaar wordt een daling voorspeld van 5 procent, mits de epidemie uiterlijk onder controle wordt gebracht tegen april.

De voorspelde daling is groter dan eerder werd verwacht. Eind vorige maand werd een dip van 2 procent voorspeld. In januari viel de autoverkoop 18 procent lager uit dan in dezelfde periode een jaar eerder.

China meldde vrijdag nog eens 121 doden door het virus, waarmee het totaal op 1.380 komt. Het aantal nieuwe gevallen steeg met 5.090 naar 63.851.

De Chinese autobranche heeft de overheid gevraagd om meer steun. De automaker willen onder meer aanpassingen van de belastingen en lagere renteniveaus.