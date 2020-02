De particuliere onderwijsinstelling NCOI wil Hogeschool Tio overnemen. Daarvoor heeft het toestemming gevraagd aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM), meldt de waakhond. Eind vorig jaar nam NCOI ook al concurrent LOI over, al moet de ACM dat nog goedkeuren.

Het is onbekend hoeveel NCOI betaalt voor Hogeschool Tio.

Tio werd in de jaren zestig opgericht als Toeristische informatie-opleiding. De hogeschool heeft negen vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht en Hengelo met zo'n 2.000 studenten. Volgens Het Financieele Dagblad, dat in het bezit is van een interne mail, vertrekt Tio-directeur Mark Duthler en zal de hogeschool zelfstandig blijven binnen NCOI.

Inmiddels is het Nederlands Commercieel Opleidings Instituut (NCOI) de grootste particuliere onderwijsorganisatie van Nederland. Eerder nam het al een flink minderheidsbelang in De Baak, een prestigieus trainingsinstituut op het gebied van management. Ook kocht het de aandelen van Luzac, een private aanbieder van voortgezet onderwijs.

Het NCOI is opgericht door ondernemer Robert van Zanten.