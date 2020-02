De Amerikaanse investeerder Blackstone, de grootste investeringsmaatschappij ter wereld, biedt 1,45 miljard euro om de Nederlandse bank NIBC over te nemen, meldt NIBC vrijdag.

Blackstone biedt per aandeel 9,85 euro, iets hoger dan de sluitingsprijs van donderdag. Het aandeel steeg daarom met 7 procent naar 9,75 euro vrijdagmiddag.

Al ruim een maand loopt de koers van het aandeel flink op. Bij de start van het jaar werd 7,68 euro betaald voor een aandeel.

De grootste aandeelhouders van NIBC, JC Flowers & Co en Reggeborgh Invest, zijn al akkoord met het bod van Blackstone. Zij hebben belangen van respectievelijk 60,6 procent en 14,6 procent.

NIBC zegt in een persbericht dat de gesprekken in een vergevorderd stadium zijn, maar het bestuur benadrukt dat er geen zekerheid is dat de overname ook doorgaat.