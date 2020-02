Delta Air Lines trakteert de medewerkers op Valentijnsdag. In totaal keert de partner en aandeelhouder van Air France-KLM 1,6 miljard dollar (zo'n 1,5 miljard euro) aan bonussen uit. Dit maakte het concern vrijdag bekend.

De vliegtuigmaatschappij keert aan alle 90.000 werknemers twee maanden salaris uit. Dit is het zesde jaar op rij dat Delta de winst met werknemers deelt.

Nog nooit was de bonus zo hoog als dit jaar. Het vorige recordbedrag stamt uit 2016. Toen werd er 1,5 miljard dollar uitgekeerd.

Dat het goed gaat met Delta is niet onopgemerkt gebleven. Onlangs riep The Wall Street Journal de maatschappij nog uit tot de nummer één luchtvaartmaatschappij van de VS. Ook kreeg Delta TripAdvisors Travelers’ Choice Award van 2019 toebedeeld.

Dit komt ook mede door de plannen die het concern heeft om te verduurzamen. Vandaag werd bekend dat de maatschappij de komende tien jaar in totaal 1 miljard dollar in duurzame innovatie steekt. Delta wil de eerste maatschappij zijn die CO2-neutraal vliegt.