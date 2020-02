Pakketjes uit China leveren geen besmettingsgevaar op voor het coronavirus 2019-nCoV. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) overleeft het virus niet goed buiten het lichaam. Dit bevestigt een woordvoerder van het Erasmus MC vrijdag aan NU.nl.

Het RIVM en het Erasmus MC baseren zich op kennis naar aanleiding van andere coronavirussen. Deze virussen verspreiden zich via mensen en dieren. Buiten het lichaam is besmetting vrijwel onmogelijk, en al helemaal niet op karton of verpakkingsmateriaal, zeggen de experts.

Daarnaast is er wereldwijd nog geen geval bekend van besmetting via producten die vanuit China zijn opgestuurd. Het Erasmus MC zegt daarom dat er geen reden is om aan te nemen dat het virus zich wel via pakketten zal verspreiden.

Desondanks blijven er ongeruste telefoontjes binnenkomen van consumenten en bedrijven die pakketjes willen bestellen die vanuit China moeten komen. "Niet nodig", aldus de experts.

Wereldwijd zijn er al meer dan 60.000 mensen ziek geworden door het coronavirus. Het dodental staat op ruim dertienhonderd.