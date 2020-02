Oliebedrijf Shell heeft een aantal werknemers in Singapore naar huis gestuurd, nadat een collega in nauw contact was geweest met iemand die besmet is met het coronavirus 2019-nCoV. "Onze medewerker is thuis, in goede gezondheid en zonder symptomen. Zijn gezondheid wordt in de gaten gehouden", laat Shell weten.

Als voorzorgmaatregel wordt de ruimte waar de medewerker werkte en de nabije omgeving schoongemaakt en gedesinfecteerd. "In lijn met de voorschriften van het ministerie van Gezondheid", aldus Shell in een verklaring. De collega's die direct samenwerkten met de betreffende medewerker, is verzocht met onmiddellijke ingang tot nader order vanaf huis te gaan werken.

"We hadden al voorzorgsmaatregelen genomen, waaronder het opnemen van de temperatuur van mensen bij de Shell-fabrieken en -kantoren." De bedrijfsvoering wordt volgens Shell niet geraakt door de ontwikkeling. "Shell heeft een bedrijfscontinuïteitsplan om de veiligheid en voortgang van onze operatie zeker te stellen en in de behoeften van onze klanten en partners te voorzien."

Shell Nederland wil verder geen commentaar geven.