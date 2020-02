Heineken bottelt zijn alcoholvrije bier voortaan in flesjes waar statiegeld op zit. Het bier wordt vanaf maart dan ook verkocht in kratten, maakt de Nederlandse brouwer vrijdag bekend. Het alcoholvrije bier Heineken 0.0 wordt nu nog in losse flesjes verkocht.

In tien jaar tijd is de populariteit van alcoholvrij bier flink gestegen. Heineken profiteert hier flink van en wil de komende jaren dan ook volop inzetten op de 0.0-variant.

De bierbrouwer heeft lang gewacht met het overschakelen op statiegeldflesjes. Dit heeft te maken met de beperkte capaciteit van de verpakkingslijn voor hervulbare flesjes.

Heineken is de volledige productieketen onder de loep aan het nemen. De bierbrouwer wil verduurzamen en zelfs de groenste bierbrouwer van Nederland worden.

Andere merken van Heineken, zoals Brand, verkopen hun alcoholvrije varianten al langer in statiegeldflesjes.