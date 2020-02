KLM heeft vrijdag excuses aangeboden nadat eerder deze week verontwaardiging was ontstaan over een briefje op een deur van het toilet op een vlucht van Seoul naar Amsterdam. Op het briefje stond in eerste instantie enkel in het Koreaans dat het toilet enkel door cabinepersoneel gebruikt mocht worden. Het personeel gaf op een vraag van een passagier aan dat het briefje was opgehangen uit angst voor het virus 2019-nCoV.

Een woordvoerder van KLM heeft het voorval bevestigd aan NU.nl. Een passagier beklaagde zich erover dat de boodschap alleen in het Koreaans geschreven stond, wat impliceerde dat KLM discrimineerde. Een reiziger maakte een foto van het briefje en plaatste die later op sociale media. Daarna was de hashtag BoycottKLM trending op Twitter in Korea.

De KLM-woordvoerder laat weten dat het wel vaker gebeurt dat het cabinepersoneel een toilet voor zichzelf reserveert, om niet in een eventuele rij te hoeven staan. Per abuis was alleen een het briefje in het Koreaans opgehangen. "De Engelse vertaling is onbedoeld weggelaten", aldus de woordvoerder. Aan boord gaf het personeel echter het coronavirus als reden aan waarom het toilet was afgesloten voor reizigers.

Volgens KLM zijn direct excuses aangeboden aan de passagier. "Dit incident is in onze ogen zeer betreurenswaardig; de actie van de crew was absoluut niet bedoeld om te discrimineren." KLM voert een intern onderzoek uit. "En we zullen naar aanleiding daarvan de nodige maatregelen nemen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen."